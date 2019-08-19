У Пирогові знайшли артснаряд часів Другої світової

У Голосіївському районі столиці на території Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“Так, 18 серпня, на відкритій місцевості Національного музею “Пирогов”, що у Голосіївському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд Д-76мм часів Другої світової війни”, - йдеться у повідомленні.

Поінформовано, що піротехніками виявлений снаряд вилучено та знищено на полігоні.

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Всього з початку року на території м. Києва було вилучено та знищено 797 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.