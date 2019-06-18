У Чорному морі розміновують корабель Другої світової

Піротехніки Херсонської обласної ДСНС розпочали розмінування ескадреного міноносця «Фрунзе», що затонув у часи Другої світової війни у Чорному морі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Херсонській області.

«15 червня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення обласної ДСНС розпочато роботи щодо розмінування ескадреного міноносця «Фрунзе». Судно з боєприпасами затонуло у часи Другої світової війни у Чорному морі в районі Тендрівської коси», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що з початку робіт піднято на поверхню та знищено 37 артилерійських снарядів різних калібрів, а також 25 гранат РГ-42.

Фото: ДСНС