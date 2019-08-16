На території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» у столиці (вул. Лаврська, 33) відкрилася виставка квітів до Дня Незалежності України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, головними героями квіткових композицій стали видатні українські спортсмени.

“Ідея виставки невипадкова, оскільки за 28 років незалежності України нашу країну у світі прославили 46 олімпійських чемпіонів і сотні чемпіонів Європи і світу. Україну знають саме завдяки перемогам наших видатних спортсменів, які тут представлені”, - сказав в.о. гендиректора КО “Київзеленбуд” Олексій Король.

На Співочому полі відкрилася виставка, присвячена видатним українським спортсменам / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Так, головними героями композицій є видатні українські спортсмени, які відкрили світові Україну як країну-переможця: брати Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Ольга Харлан, Ганна Безсонова, Олег Верняєв, Руслан Пономарьов, Валерій Лобановський, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Леонід Жаботинський, Оксана Баюл, Яна Клочкова.

Він повідомив, що над створенням виставки працювали два тижні.

“Ми опрацювали макети і паралельно погоджували з олімпійським комітетом всі ці композиції, для того щоб все було відображено, так як є у спорті, починаючи з поясів чемпіонів по боксу, фехтувальників”, - розповів він.

У Київзеленбуді зазначають, що для створення квіткових композицій було використано 220 тисяч різноманітних квітів.

“Загалом над створенням цих композицій працювало більше 300 осіб, від ландшафтних дизайнерів закінчуючи агрономами, які все це змонтували. Основна ідея — це об'ємність цих композицій. Загалом ми планували висадити 180 тисяч квітів, але у нас вийшло близько 220 тисяч квітів”, - сказав Король.

Серед квітів, які висадили: колеуси, хлорофітум, бегонія, альтернатера, сеткреазія, хвойні чагарники та інші. Для оформлення інсталяцій дизайнери використовували також багато елементів різноманітного спортивного інвентарю.

“Ці квіти — це однолітні квіти, які вирощені на наших підприємствах, бюджетних грошей ми не використовували. Ідея така, не тільки звернути увагу киян і гостей столиці до спорту, але ще й показати які наші ландшафтні дизайнери креативні. Далі, після виставки, квіти будуть висаджуватися по місту Києву”, - підкреслили у Зеленбуді.

Виставка триватиме з 16 серпня по 15 вересня із 10:00 до 20:00.

На вихідні організатори обіцяють захопливу розважальну програму та майстер-класи з різних видів спорту, взяти участь у яких зможуть всі охочі.