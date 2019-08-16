Фотовиставка «Голоси з-за океану» розповість про Голодомор в Україні

У Києві 22 серпня відкриється фотовиставка «Голоси з-за океану» про Голодомор 1932-33 рр. в Україні, яку створили в Австралії на основі спогадів та світлин українських емігрантів - свідків Великого Голоду.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Австралії у Facebook.

«З приємністю інформуємо, що 22 серпня 2019 року Національний Музей Голодомору-геноциду та Союз українських організацій Австралії презентують фотовиставку «Голоси з-за океану». Урочисте відкриття відбудеться о 12:00 у Залі пам’яті музею за адресою: вул. Лаврська, 3 (м. Київ)», - повідомляється у дописі.

Зазначається, що виставку відкриють міністр культури України, Посол Австралії в Україні, представники Світового конґресу українців та представники Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Яніна Грін та Галина Костюк, австралійські кураторки проекту.

Фотопроект створили до 85-тих роковин пам’яті жертв Голодомору у 2018 р. та експонували в галереї «SpASE GALLERY» (м. Мельбурн, Австралія), а тепер він буде представлений киянам та гостям столиці у Музеї Голодомору.

Виставка «Голоси з-за океану» через фотографії та спогади, оформлені у вигляді листів, розповідає особисті історії про Голодомор 1932–1933 років двадцяти однієї людини із 10-ти областей України. Після 30-х років ХХ століття очевидці емігрували до Австралії, де їх і розшукали куратори проєкту - австралійки українського походження, аби зібрати свідчення та зберегти пам’ять про один із найбільших геноцидів людства.

«Історія кожного героя – унікальна. Листи-спогади об’єднують голоси мешканців великих міст та сіл; людей різних суспільних прошарків, що зумовило різні досвіди виживання під час Голодомору. Обличчя цих людей назавжди задокументовані чорно-білими фотографіями. За усмішками вже австралійських літніх людей приховуються історії українських дітей, які пережили геноцид», - зазначається у дописі.

Навіть з огляду на кілометри суші й океанів між українцями, їх завжди буде єднати національна ідентичність, мова, історія й колективна пам'ять, зокрема і про Голодомор. Відвідувачі, усвідомлюючи зв’язок зі свідками-австралійцями, заснований на спільному коді нації, зможуть написати листи у відповідь тим, чиї історії схвилювали, вразили та запам’яталися найбільше.

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Як зазначили Яніна Грін та Галина Костюк, вони вирішили «сфокусуватися на живих свідках, щоб закарбувати їхні прекрасні риси, поки це ще можливо», «дати їм можливість розказати про свій досвід власними голосами, своїми словами та обличчями, оскільки саме обличчя є універсальним символом людяності».

«Прибравши колір, ми «урівняли» між собою зображення, даючи змогу сконцентруватися на лицях людей; збільшення масштабу портретів дозволило нам у прямому значенні зробити їх більшими за життя, але все ще близькими нам», - розповіли кураторки.

Проєкт триватиме до 22 жовтня 2019 року.

Фото: Укрінформ, сторінка Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia у Facebook