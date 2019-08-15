Діаспоряни у США передали Українському музею у Чикаго колекцію атрибутики Пласту
Про це на сторінці музею у Facebook повідомила музейна кураторка Марія Климчак.
«Радуйся, спільното української скавтської організації Пласт! Вивчаємо, навчаємо, досліджуємо, зберігаємо! Ось який подарунок зробили музеєві Олег і Валентина Курило з Чикаго. Наші приятелі передали цілу колекцію геральдики і відзначень Пласту, зібрану колись Орестом Городиським, одним зі співзасновників музею (1952 р)», - йдеться у дописі.
Зазначається, що відомий колекціонер Олег Курило, маючи такий скарб у себе, вирішив передати його на збереження до музею. «Дякуємо!Український Національний Музей у Чикаго вітає меценацтво нового покоління музейників», - написала Марія Климчук.
Крім того, родина чиказького пластуна Романа Завадовича передала музеєві пластові прапори, які зберігалися у нього, а також знак "Вовкулаків".
«Колекція пластових пам'яток Українського Національного Музею в Чикаго поповнилася. Родина довголітнього керівника станиці Пласту у Чикаго Романа Завадовича передала музеєві прапори, які зберігалися у нього, а також знак "Вовкулаків"...Історія громади і організацій пишеться і досліджується тут», - ззаначила кураторка музею у дописі.
Як зауважила Марія Климчук, «переглядаючи батьківські скрині, не забудьте важливий документ, артефакт передати до музею». Кураторка подякувала дружині та дочці Романа Завадовича. «Схиляємо голову у пам'ять Пластуна, який відійшов на вічну Варту», - написала вона.
Як відомо, гербом або емблемою Пласту є український тризуб і біла трилиста лілея, символ скаутського руху, сплетені в одну гармонійну цілісність. Цей герб став символом ідейної єдності цілого пластового руху — на рідних землях та поза їх межами.
Три лілеї також символізують три головні обов'язки пластуна, а тризуб вказує на те, що Пласт — це українська організація молоді. Пластуни, що склали Пластову присягу, носять його як відзнаку приналежності до Пласту.
Окрім того, трилиста лілея — це відзнака скаутів у всьому світі, що у різних країнах по-різному поєднана із іншими символами.
Фото: Maria Klimchak