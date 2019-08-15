Український танцювальний колектив у Анталії оголошує набір дітей

Дитячий хореографічний колектив українського народного танцю «Світанок», який працює в Анталії, оголосив про набір дітей до старшої та молодшої груп.

Про це йдеться на сторінці Середземноморської спілки українців у Facebook.

«Перший та єдиний в Туреччині дитячий хореографічний колектив українського народного танцю, призери та лауреати дитячих конкурсів та фестивалів колектив «Світанок» оголошує набір дітей», - зазначається у повідомленні.

Набір дітей проводиться до двох груп: старшої для діток віком 7-12 років та молодшої віком 4-6 років.

Заняття колективу проходять два рази на тиждень в центрі Анталїї.

Танцювальний колектив «Світанок» вже виступав на сценах Анталії, Стамбула, Мармариса, Наллихана , Аланії, Фетхіє, Текірова. У планах виступ за кордоном.

Фото: сторінка Akdeniz Ukraynalılar Derneği у Facebook