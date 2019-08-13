У Києві за програмою "70/30" виконають енергоефективні заходи у 141 будинку

У 2019 році у Києві проведуть енергоефективні заходи у 141 будинку у рамках муніципальної програми «70/30».

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, інспектуючи житлово-будівельний кооператив «Кристал-21» на вулиці Автозаводській, 5-А, повідомляє пресслужба КМДА.

"Із бюджету міста на ці заходи виділили 160 млн грн, а ще 30% – це частка мешканців багатоповерхівок. Завдяки програмі «70/30» минулого року ЖБК встановив індивідуальний тепловий пункт, а цього року – проводиться утеплення фасаду, модернізація внутрішніх мереж, встановлюються датчики руху для економії освітлення у коридорах. Завдяки роботі теплового пункту з погодним регулюванням економія на опаленні у деякі місяці сягала 40%. Встановлений теплопункт окупився мешканцям менш, ніж за опалювальний сезон. А вже цього року – після утеплення фасаду – температура в квартирах збільшилась на 2-3 градуси», – зазначив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, цього року загальна вартість енергоефективних заходів у будинку на вул. Автозаводській, 5-А трохи більше мільйона гривень. Місто виділило 709 тисяч гривень, жителі зібрали 304 тисячі.

У 2019 році планують виконати енергоефективні заходи у 141 будинку. Зокрема, встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) і лічильників, а також ремонт мереж теплопостачання – 52 об’єкти; оснащення альтернативними джерелами енергії (сонячними панелями, тепловими насосами) – 4 об’єкти; утеплення фасадів – 33 об’єкти; теплоізоляція дахів – 8 об’єктів; заміна вікон, дверей – 40 об'єктів; заміна освітлення – 4 об’єкти.

За чотири роки жителі майже 500 житлових будинків взяли участь у програмі «70/30». Місто оплачує 70% вартості енергоефективних робіт, а жителі збирають ще 30%.

У Києві створені такі унікальні умови, що не лише ОСББ чи ЖБК можуть взяти участь у програмі співфінансування, а всі будинки.

Програма «Капремонти» дає можливість усім провести ремонт чи заходи з енергозбереження – https://shkolakyjan.info/kapremonty/ .

Програму «70/30» запроваджено у Києві ще 2014-го. Вона передбачає методику співфінансування: 70% вартості робіт оплачує місто, 30% – жителі.