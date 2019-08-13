Кличко призначив директора Департаменту транспорту КМДА

Мер Києва Віталій Кличко призначив директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Івана Федорова.

Про це йдеться у розпорядженні Київського міського голови від 12 серпня.

"Призначити Федорова Івана Сергійовича за результатами конкурсу на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 13 серпня 2019 року", - йдеться у документі.

Окрім цього, новому директору призначено випробувальний термін на 6 місяців.

До цього Федоров був на посаді заступника мера Мелітополя.

Як повідомлялося, у грудні 2018 року Кличко підписав розпорядження про звільнення голови Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергія Симонова. Виконання обов'язків директора Департаменту з 4 грудня 2018 року покладено на Івана Шпильового - першого заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.