Оновлену частину парку "Наталка" відкриють на початку осені - Кличко

"Оновлену частину зеленої зони - від центрального входу до гольф-клубу - відкриємо на початку осені. Але відпочивати там уже можна і потрібно. Роботи, що тривають в парку, цьому не заважають" - зазначив Кличко.

Він додав, що у рамках реконструкції завершується облаштування пішохідних доріжок з ФЕМ, вже встановили сучасні лави та урни, камери відеоспостереження та тривожні кнопки, освітлення, систему поливу. Також у парку висадили газони та квітники.

"Облаштовуємо два спортивних майданчики. На одному з них зможуть займатися і люди з інвалідністю. Також у «Наталці» буде чи не найбільший дитячий майданчик у столиці. Площею майже 2 тис. кв.м, з унікальними об’єктами для ігор, зокрема, із пірамідою висотою 6 м. Є в парку і спеціальний огороджений майданчик для вигулу собак", - повідомив мер Києва.

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Кличко наголосив, що сьогодні в "Наталку" їдуть відпочивати з усього міста, бо він є "золотим стандартом" того, як потрібно відновлювати зони відпочинку.

Він додав, що загалом у Києві цього року вже оновили 26 парків та скверів.