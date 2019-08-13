«Нарешті на карті природно-заповідних територій України з’явиться ще один національний природний парк. Дніпровсько-Тетерівський НПП площею 30402,3 гектара буде створено на території Вишгородського та Іванківського районів Київської області», - зазначив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Під Києвом створять національний природний парк / Фото: https://menr.gov.ua

За його словами, ця територія мала отримати природно-заповідний статус ще 2008 року, проте підготовлений тоді указ Президента не був погоджений ДП «Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство” і залишилася парком лише на папері. “На довгі роки ця унікальна територія соснових лісів, боліт, озер та заплав річок стала улюбленим місцем елітного полювання для друзів Януковича на мисливських землях Сухолуччя”, - зазначив Семерак.

На сьогодні відповідний указ про створення НПП підготовлений, пройшов відповідні погодження і громадські обговорення та був направлений на розгляд Кабінету міністрів, підкреслюється в повідомленні.

За словами глави Мінприроди, на території майбутнього парку лишилася розвинена транспортна та господарська мережа, вона успішно може бути використана на користь туристичної інфраструктури та облаштування парку.

«Новий національний природний парк розташований близько від Києва і має усі шанси стати каталізатором сталого розвитку регіону та базою для розвитку рекреаційної, туристичної, еколого-освітньої, природоохоронної, наукової діяльності. А головне – ми збережемо в центрі України унікальний куточок дикої природи і збільшимо площу природо заповідних земель», - підкреслив Семерак.