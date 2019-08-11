У Києві поновив роботу річковий трамвай, який курсуватиме за маршрутом Поділ - Оболонь.

Про це повідомляє Київський річковий вокзал.

Трамвай курсує у вихідні дні за таким графіком:

Поштова площа — Оболонь: 11:00, 13:00, 19:00;

Оболонь — Поштова площа: 12:00, 14:00, 20:00.

На Оболоні посадка здійснюється на причалі у парку «Наталка» неподалік «Саду каменів», а на Подолі - з 13 причалу. Тривалість поїздки - півтори години.

Вартість квитка становить 150 грн. Дітям від 6 до 12 років — 75 грн, дітям до 6 років — безкоштовно.

Вартість квитка включає поїздку туди і назад - з тим, щоб, наприклад, вирушивши вранці з Поштової на Оболонь, повернутися або одразу ж, або пізнішим рейсом.