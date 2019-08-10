Одеське "безпоїзне метро". Відкриття переноситься...

У 70-і роки XX століття київські метробудівники спорудили в Одесі найкоротшу підземку, що поєднувала 220-метровим тунелем лише дві станції

Мало кому відомо, що Одеський метрополітен, багатокілометрові лінії якого мали поєднати Київський і Суворовский райони міста, планували прокласти під катакомбами ще у 1970-80 роках. Однак не склалося. Марно група одеських інженерів та архітекторів розробляла передпроектну документацію - генсек КПРС Костянтин Черненко, що візував у 1985 році список будівництва майбутніх метрополітенів просто в кремлівській лікарні, одним розчерком пера поклав край їх сподіванням. Викреслив із списку Одесу й Донецьк, включивши натомість Челябінськ, Ростов і Красноярськ. У підсумку в жодному з цих мегаполісів досі не курсують поїзди метро. Спогадами про це з прикрістю ділився свого часу з журналістами колишній головний архітектор Одеси Василь Мироненко.

КАЗКОВЕ "МЕТРО" НА ДВІ КНОПКИ

Тим часом, саме в 70-і роки київські метробудівники спорудили-таки в Одесі "безпоїзне метро" - найкоротшу підземку, що поєднувала 220-метровим тунелем усього дві станції. 7-й корпус лікувально-оздоровчого комплексу "Магнолія" зі знаменитою приморcькою Трасою здоров'я - з Ланжерона до курортної зони Аркадії. Офіційна назва комплексу споруд - "Ліфт до моря по підземному тунелю". На панелі підйомно-спускового механізму лише дві кнопки: "вверх" і "вниз".

Цікаво, що відпочивальники з оздоровниці "Магнолія" та одесити назвали свою підземку "казковим тунелем" - за майстерно декоровані мозаїчною плиткою та ліпниною стіни диво-коридору, з яких постають перед очима казкові персонажі українського й російського фольклору, підсвічені на склепінні різнокольоровими лампами.

Фото: Думская

На одній зі стін при вході з моря до "безпоїзного метро" впадає у вічі вислів Антона Чехова, що свого часу бував в Одесі і мав найкращі враження від морського відпочинку: «Море чудове, синє і ніжне. Купатися так добре, що я, занурившись, почав сміятися без будь-якої причини». Гармонійно виглядають ілюстрації за мотивами фольклору чи творчості інших літературних класиків.

Фото: Думская

Щоправда, звичні для киян чи харків'ян ескалатори метрополітену в Одесі замінили менш потужними підйомно-транспортними механізмами - двома пасажирсько-транспортними ліфтами, до яких веде з моря довжелезний коридор. Повертаючись з обіймів хвиль Чорного моря чи прогулянки на Трасі здоров'я, легко подолати 43-метрову крутизну прибережних схилів і відразу опинитись на Французькому бульварі.

Власне, "безпоїзне метро" стало конкурентом канатної дороги, що досі опускає й підіймає тисячі одеситів і гостей міста на повітряному маршруті Французький бульвар - пляж "Відрада". Однак згодом "фінансове здоров'я" санаторно-оздоровчого комплексу "Магнолія" похитнулось. І хоча ліфтові підйомники продовжували функціонувати, ситуація з виплатою боргів СОК "Магнолія" погіршувалась.

ЗАНЕПАД "МАГНОЛІЇ"

Дійшло до того, що управлінці СОК не змогли своєчасно сплатити 2,5 мільйона гривень податку і опинились у статусі відповідача в суді за позовом Приморської податкової інспекції Одеси. А згодом СОК "Магнолія" збанкрутував, орендатор майнового комплексу, що здійснював від імені Фонду держмайна України управління оздоровницею, вирішив продати "Магнолію" приватній компанії «Трініті Інвест груп». Остання після набуття прав власності тут же збула частину майна санаторію фірмі «Транс океан тур», яка, в свою чергу, невідкладно продала один із корпусів «Магнолії» зацікавленій компанії «Аверс».

Поки тривала судова тяганина з приводу законності відчуження майнового комплексу, Одеська міськрада вирішила, всупереч протестам облпрокуратури, продати за 30 мільйонів гривень 3,5-гектарну земельну ділянку під корпусами санаторію власникам трьох компаній - «Транс океан тур», «Фейм груп» і «Аверс». Згодом компанія-покупець набула права власності на майновий комплекс колишнього СОК "Магнолія".

Нові власники вирішили пустити територію під забудову, а майновий комплекс знести - замість санаторних корпусів спорудити на березі моря висотні елітні будинки, назвавши ЖК іменем відомого художника Василя Кандінського. Як і славнозвісний представник "втраченого" авангардизму, що відкидав норми старої школи мистецтва, дві потужні девелоперські компанії Perfect Group і Saga Development відкинули суто лікувально-оздоровчий характер архітектурно-будівельного проекту і взялися за реалізацію на місці санаторно-оздоровчого комплексу "Магнолія" проекту багатофункціонального курортно-оздоровчого комплексу з апартаментами Kandinsky Odessa Residence. Дві з чотирьох висоток уже бовваніють на березі моря.

Щоб потрапити на будмайданчик, журналістам Укрініформу довелось обійти високі металеві паркани, зведені забудовником з боку Французького бульвару, і пройти доріжкою поряд з Будинком прийомів Одеської облдержадміністрації. Перед зором постало єдине вціліле від колишньої "Магнолії" приміщення "верхньої" станції "безпоїзного метро" (справа від споруджуваної елітної висотки).

КОЛИ РОЗКОНСЕРВУЮТЬ ПІДЗЕМНИЙ ТУНЕЛЬ?

Виконроб компанії "Одеськміськбуд" Олексій Шавко розповів, що спорудження чотирьох будинків іде за графіком, відділ продаж компанії-замовника уже продає елітне житло заможним одеситам. До ремонтно-реставраційних робіт на комплексі споруд і механізмів, що забезпечували спуск-підйом одеситів і гостей міста з крутого прибережного схилу до пляжу "Дельфін", підрядна компанія ще не приступала, бо нема погодженої проектної документації та сучасних ліфтів, які планується змонтувати після ремонтних робіт у ліфтових шахтах.

За подробицями з приводу причин перенесення терміну відкриття "безпоїзного метро", яке раніше керівництво компанії-замовника обіцяло забезпечити до початку курортного сезону, Шавко порадив звернутись до менеджера компанії Saga Development, що координує роботу фірм-підрядників будівництва комплексу з апартаментами Kandinsky Odessa Residence та підземного тунелю з Французького бульвару до моря. При цьому навідріз відмовився надати службові телефони чи адресу менеджера фірми-замовника. У відділі продаж цієї компанії журналістів агентства ще раз переадресували - на речницю фірми Наталію Реву.

За словами Реви, щоб гарантувати "безпечну експлуатацію підземного тунелю, який перебуває в законсервованому стані, девелопери проекту багатофункціонального курортно-оздоровчого комплексу з апартаментами Kandinsky Odessa Residence ухвалили рішення про проведення детального обстеження конструкцій із залученням спеціалізованих організацій – ДП НДІБК (м. Київ) та ДП ЧЕТЦ (м. Одеса). Дослідження виявило деформації бетонних тюбінгів, що становлять конструктивний каркас тунелю. Деформації не дозволяють наразі організувати безпечну експлуатацію тунелю. На підставі комплексного висновку профільних інстанцій про технічний стан споруд було ухвалено рішення про невідкладне усунення виявлених деформацій".

Крім того, додала речниця компанії, "наразі проводяться, згідно з технічними умовами управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя, інженерні вишукування й технічні обстеження з контролю рівня ґрунтових вод і стану водовідвідних штолень. Значну частину необхідних технічних заходів компанії Perfect Group, Citex Development і SAGA Development виконали. Однак тунель все ще не готовий до експлуатації".

Фото: otdih.pro

Насамкінець Рева уточнила, що "триває моніторинг динаміки деформацій стін тунелю. Оскільки зараз стан тунелю стабільний і підлягає плановому ремонту, орієнтовний термін закінчення всього комплексу робіт – четвертий квартал 2019 року". Також речниця компанії додала, що девелопери роблять усе необхідне "для збереження автентичності мозаїки тунелю і проводять підготовку до монтажу нових ліфтів KONE в шахту, що веде до тунелю".

Чи вкладеться компанія-замовник будівництва у заново визначені терміни, одесити пересвідчаться вже на старті 2020 року. Точніше навесні, коли захочуть скористатись послугами п'ять років закритої на замки туристичної родзинки "морської столиці" України.

Михайло Аксанюк, Одеса

Фото Ніни Ляшонок та з відкритих джерел

Перше фото: Думская