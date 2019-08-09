Під Києвом другий день гасять пожежу на торфовищі

У Броварському районі Київської області другу добу гасять пожежу на торфовищі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

“Другу добу рятувальники Броварського району гасять поклади торфу на околиці села Бобрик. По прибуттю на місце пожежі рятувальниками було встановлено, що горять залежі торфу окремими осередками у важкодоступних місцях”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві буревій повалив 120 дерев

Зазначається, що станом на 9 серпня гасіння продовжується, горіння ліквідовано на площі 0,3 га.