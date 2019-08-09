Короткочасний буревій, що накрив Київ у четвер, став причиною повалення 120 та пошкодження майже 150 дерев.

Про це повідомляє КО "Київзеленбуд" у Facebook.

"Короткочасний буревій, що пронісся Києвом 8 серпня, став причиною повалення 120 та пошкодження майже 150 дерев на балансових територіях київських комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та столичних лісопаркових господарств", - йдеться у повідомленні.

У Києві буревій повалив 120 дерев / Фото: Київзеленбуд, Facebook

Найбільше шкоди гроза принесла зеленим зонам у Дніпровському та Дарницькому районах.

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Наразі обстеження територій тривають. Працівники КП УЗН та КП ЛПГ відучора працюють у посиленому режимі, щоб першочергово розкряжувати та прибрати дерева й гілля, які заважають пересуванню людей, перекривають проїзди.