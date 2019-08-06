У Києві презентували виставку, присвячену репресованому селянству

У Національному історико-меморіальному заповіднику “Биківнянські могили” відкрилася виставка “Скривавлена нива”, присвячена селянам, репресованим у 1937-1941 рр.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На виставці добірка фото, з одного боку, була довільна, тобто ми не поєднували односельців. Але з другого боку, так само представлені родинні історії, щоб показати винищення не лише окремих сіл, а й окремих родів. А це руйнування того традиційного світу українського села, ставлення до предків і нащадків. Тут є окрема лінія, яка має виходи на релігійну тематику, тут і люди, які належали до однієї з протестантських течій і яких так само об’єднали місце проживання і подальша доля..." - розповіла заступник генерального директора заповідника “Биківнянські могили” Тетяна Шептицька.

За її словами, метою виставки “Скривавлена нива” є висвітлення доль репресованих селян, знищених упродовж 1937-1941 рр. у в’язницях НКВС у Києві та похованих на території таємної спецділянки у Биківнянському лісі.

Директор Центрального державного архіву кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного Владислав Берковський додав, що кожне фото, представлене на виставці, є певним символічним пам’ятником нашим предкам - українцям, які мріяли про майбутнє для своїх дітей, але цього так і не сталося.

"Це виставка не лише пам'ять, а це насамперед думка про те, чого не треба робити...", - наголосив Берковський.

На виставці на восьми планшетах розповідається про життєвий шлях, обставини арешту і розстрілу селян - переважно Київщини. Паралельно за допомогою архівних фотографій, плакатів, документів розгортається хроніка сільського життя 1930-1940-х років.

Виставка представляє маловідомі матеріали фондів з Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, Галузевого державного архіву СБУ, Державної наукової установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Наукової бібліотеки імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, приватних зібрань.