У Києві відкривають музей "Становлення української нації"

У Києві почмнає працювати музей "Становлення української нації", в якому представлені понад 100 воскових фігур видатних українців.

Про це йдеться на сторінці заходу уFаcebook.

“100 фігур видатних українців від Княгині Ольги до сучасних видатних постатей нашої держави. Всі історичні сюжети в нашому музеї відтворені за описами істориків і підтверджені науковими організаціями. Зовнішній вигляд історичних постатей, їхній вік та одяг відповідають тому часу, коли відбувалась подія, показана в сюжеті, або тому періоду, коли вони були на піку своєї слави чи в період найбільшого піднесення. Тепер кожен на власні очі зможе побачити як виглядали козаки, Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Бандера та інші відомі реформатори української нації”, - зазначається в інформації про музей.

Загальна площа експозиції становить 1700 квадратних метрів. В музеї можна оглянути 25 сюжетних композицій, де кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо та відео контент, пристрої віртуальної реальності, які дають змогу відчути атмосферу епохи.

Музей працюватиме щодня без вихідних з 9 до 20:00 за адресою вул. Лаврська, 27.