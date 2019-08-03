У Києві запрацював ще один оновлений парк відпочинку "Веселка"

У Києві в Шевченківському районі запрацював ще один оновлений парк відпочинку "Веселка", облаштований спортивними майданчиками, шаховими і тенісними столами.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у дописі, розміщеному на сайті Київської міської державної адміністрації.

«Вже радо приймає відвідувачів оновлений парк «Веселка» в Шевченківському районі столиці. Там встановили сучасне освітлення, поливо-зрошувальну систему, систему відеонагляду. Облаштували дитячий та спортивний майданчики, багатофункціональне спортивне поле для гри у футбол, волейбол і баскетбол, встановили і шахові та тенісні столи. А також озеленили територію, відремонтували сцену, поставили новенькі лави та урни", – розповів Кличко.

Загалом у Києві цього року вже оновили 26 парків та скверів. Ще триває реконструкція та благоустрій парків «Перемога», «Совки» та облаштування третьої черги добре відомого парку «Наталка» в Оболонському районі.

За 5 останніх років у столиці відремонтували понад 360 парків, надали статус парку чи скверу понад 130 зеленим зонам.