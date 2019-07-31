У столиці встановили 2,5 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття

У Києві вже встановили 2,5 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття - для пластику, паперу та скла.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час презентації проєкту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже близько третини будинків Києва сортують і розділяють сміття. Ми розширюватимемо цю мережу, і переконаний - кияни підтримають нас і сумлінно кидатимуть пластик до пластику, скло до скла, папір до паперу», - сказав Пантелеєв.

За його словами, близько 500 старих і непрацюючих контейнерів були замінені на нові і сучасні.

Чиновник зазначив, що всі перевізники, які сьогодні працюють з муніципалітетом, з комунальним підприємством «Київкомунсервіс», підтримали ідею впровадження роздільного збору. Це ПрАТ «Київспецтранс», ТОВ « Альфатер Київ», ТОВ «Селтік», ТОВ «Крамар-Еко», ТОВ «Фірма «Володар-Роз», ТОВ «Спецкомунтехніка».

Пантелеєв зауважив, що завдяки роздільному збору суспільство зможе реально зменшити кількість сміття, що потрапляє на захоронення на полігони.

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«Європа фактично відмовилась від цього небезпечного методу утилізації, що негативно впливає на навколишнє середовище. Завдяки встановленим контейнерам ми щомісяця завозимо на три тисячі кубометрів пластику, скла й паперу менше», - розповів він.

Також Пантелеєв заявив, що на законодавчому рівні необхідно скасувати податок на додану вартість на вторинну сировину, збільшити податок на захоронення, передати екологічний податок на рівень місцевих громад, де розташовані об’єкти поводження з відходами, передбачити фінансову відповідальність виробників товарів у тарі й упаковці, можливість гарантій інвесторам з переробки сміття від муніципалітетів.

Фото: kst.in.ua