У переробку сміття в Україні можуть інвестувати мільярд євро

Інвестиції у переробку сміття в Україні можуть сягнути мільярд євро.

Про це в Укрінформі під час круглого столу “Перетворимо сміття на гроші: чисте довкілля та інвестиційні можливості у сфері поводження з відходами” заявив директор “Агентства розвитку Дніпра” Володимир Панченко.

“1 млрд євро — та сума інвестицій, яка може надійти в українську економіку для того, щоб переробляти сміття”, - сказав Панченко.

Він зазначив, що потенціал розвитку цієї галузі надзвичайно високий, вона здатна приносити прибуток і всі інвестиції в переробку сміття є цілком окупними. До того ж існує певний тиск з боку суспільства на уряд і місцеву владу, яке очікує, що сміття перероблятиметься.

Керівник проєктів з енергоефективності та екології Дніпровської міської державної адміністрації Олександр Витвицький поділився досвідом пошуку прийнятної моделі підприємства з переробки сміття. Він зазначив, що займалися цим питанням з 2017 року.

“В нас були критерії до проєкту: по-перше, інвестиції мають бути на 100% приватними, по-друге, це глибина переробки і сортування сміття протягом 5 років має досягти 85%”, - розповів Витвицький.

Після всіх консультацій було обрано модель заводу з виробництва RDF-палива. Вартість такого заводу становитиме близько 26 млн євро, взагалі він потребує 56,957 млн євро витрат на запланований період інвестиції. Власні кошти інвестора становитимуть 20% вкладень, інші 80% забезпечить кредит під 10% річних.

Обсяг виручки на такому заводі за 6 років становитиме 69,752 млн євро, чистий прибуток — 2,764 млн євро на рік. Дисконтований період окупності проекту — 6 років. Строк проектування та будівництва — 2 роки.

Наразі, за словами Витвицького, триває робота з впровадження проєкту у місті Дніпро.

Як відомо, RDF-паливо (Refuse Derived Fuel — тверде відновлене паливо) отримується після вилучення зі сміття вторинної сировини (целюлоза, скло, метал), яку відправляють на переробку, а також органічних відходів, з яких після компостування отримують біопаливо. Все інше сміття, а це зазвичай близько третини початкового обсягу, пресується у брикети, які використовують як паливо для забезпечення енергією промислових підприємств.