Кличко є одним із претендентів на посаду глави КМДА — Богдан

Президент Володимир Зеленський має кілька кандидатур на посаду голови Київської міської державної адміністрації, і нинішній очільник КМДА Віталій Кличко теж є одним з претендентів.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Богдан на брифінгу у вівторок, 30 липня, у відповідь на запитання, чи може очолити КМДА генпродюсер "1+1" Олександр Ткаченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, є декілька кандидатур (на посаду голови КМДА. - ред.). Проте це політичне рішення і політична відповідальність Президента, яке і коли ним буде ухвалено рішення", - сказав Богдан.

Він зазначив, що на зустрічах з міським головою Кличком говорив йому, що він теж один з претендентів, і "якщо народ і влада побачать, що помінялися справи у Києві, то він може бути перепризначений".

Керівник ОПУ нагадав, що згідно з чинним законодавством, голови всіх міських державних адміністрацій мають бути звільнені.

"Вони далі не можуть працювати за жодних умов. Проте ті з них, які зарекомендували себе відповідальними працівниками, можуть бути наново призначені", - зазначив Богдан.

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Як повідомлялося, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.