Банкова попросить силовиків перевірити інформацію про корупцію у київському будівництві

Офіс Президента України звернеться до правоохоронних органів для перевірки інформації про корупційні схеми будівництва у Києві.

Про це розповів на брифінгу у вівторок глава Офісу Президента України Андрій Богдан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"А що ж відбувається в місті Києві? Це перелік фактів, які оприлюднили журналісти, ми читаємо: щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту вартістю 6 мільярдів гривень - виграла фірма-прокладка, яка перераховує гроші основному підряднику - "Кузні на Рибальському"; тендер на Шулявський міст, одну із головних транспортних артерій Києва, виграла фірма, яка належить другу Кличка скандальному забудовнику Максиму Микитасю", - сказав Богдан.

Він додав, що преса також повідомляє про розкрадання бюджету "скляного мосту" і що фірма, яка його будувала, мала капітал 7 тисяч гривень.

"Всі ці факти оприлюднені в інтернеті, і ми сьогодні подаємо в правоохоронні органи звернення щодо перевірки відповідних фактів, які оприлюднені журналістами", - додав Богдан.