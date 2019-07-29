Секретар Київради написав заяву на звільнення — збирається на вибори

Секретар Київради написав заяву на звільнення — збирається на вибори

Укрінформ
Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів написав заяву про складення своїх повноважень.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні я прийняв рішення, що поведу команду “Європейської солідарності” до столичного парламенту. Рішення очолити партію “Європейська солідарність” у Києві робить неможливою мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради. Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу жодній партії. Свої обіцянки я завжди виконую. Тому сьогодні написав заяву про припинення повноважень секретаря Київської міської ради", - заявив Прокопів.

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Також він зазначив, що “Євросолідарність” підтримали майже 200 тисяч киян.

"Це люди, яким не байдужа доля України. Це люди, які ніколи не сприймуть цінності «русского міра». І для того, щоб збільшити цю потужну підтримку, працювати треба уже зараз", - наголосив він.

Як повідомлялося, Прокопів у грудні 2015 року був обраний на посаду заступника міського голови - секретаря Київради.

На позачергових виборах до Верховної Ради Прокопів балотувався у 211-му окрузі столиці (Голосіївський район). Він здобув друге місце, поступившись кандидату від “Слуги народу” Олександру Юрченку.

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