“Голос” закликає Зеленського відреагувати на ситуацію навколо Київського адмінсуду

Політична партія “Голос” закликає Президента України Володимира Зеленського публічно викласти свою позицію щодо ситуації з окружним адміністративним судом міста Києва та сприяти притягненню до відповідальності фігурантів справи.

Про це ідеться в повідомленні на сторінці “Голос” у Facebook.

“Щоб довести задекларований перед виборами намір оновити судову систему, закликаємо президента Володимира Зеленського публічно викласти свою позицію, сприяти притягненню фігурантів справи до відповідальності, гарантувати незалежне розслідування кримінальних проваджень щодо фактів саботажу судової реформи та пов'язаних корупційних схем, а також вжити заходів для зупинення проведення конкурсу на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини”, - ідеться в повідомленні.

Також у “Голосі” вважають, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини “сама є фігуранткою розслідування і має бути звільнена з посади парламентом”.

“Призначені під тиском представники Уповноваженої ВР з прав людини у ВККС повинні бути відкликані, а винесені під тиском накази про звільнення членів ВККС — скасовані”, - наголошують у партії “Голос”.

Також партія «Голос» вважає, що “зволікання з боку влади створює умови для уникнення відповідальності фігурантами розслідувань і може свідчити про намір зберегти «кишенькові» суди”.

Окрім того, “Голос” закликає Генеральну прокуратуру оперативно розглянути питання оголошення підозри голові й суддям ОАСК та іншим фігурантам розслідуваних злочинів.