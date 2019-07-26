Труба стверджує, що ні Кличко, ні його представники не прийшли у ДБР
Про це він зазначив у Telegram.
"Ані Віталій Кличко, ані його представники не прийшли до ДБР", - заявив Труба.
Він нагадав, що мер столиці Кличко був викликаний 26 липня для надання показів у статусі свідка у провадженні щодо можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в м. Києві.
Оскільки Кличко, за словами Труби, не з'явився на допит, то відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, Бюро направить йому повістку на повторний допит. "Сподіватимемося, що він прийде та розповість слідству свою позицію", - зауважив голова ДБР.
Як повідомляв Укрінформ, Кличко у п'ятницю на брифінгу підтвердив, що його викликали у Державне бюро розслідування, але заявив, що провадження є "мильною бульбашкою", і замість нього туди піде юрист.
Мер столиці також зауважив, що у ДБР є два "подання", які стосуються його, і стверджує, що зроблено це "умисно для медіа".