Мер Києва підтвердив виклик до ДБР, але справи назвав "мильною бульбашкою"

Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив, що його викликали у Державне бюро розслідування, але заявив, що провадження є "мильною бульбашкою" і замість нього туди піде юрист.

Про це заявив мер Києва під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, у якості свідка мене викликали по якійсь справі, до речі, справі, яка була подана представниками минулої влади, представниками адміністрації президента Януковича... Я не буду йти у ДБР, туди піде мій представник, мій юрист, який зможе дати чіткі відповіді на всі питання", - зазначив Кличко.

Мер столиці також зауважив, що у ДБР є два "подання", які стосуються його, але назвав їх "мильною бульбашкою", зробленою "умисно для медіа".