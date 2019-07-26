Клички подали позов до суду проти

Клички подали позов до суду проти "1+1"

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Укрінформ
Київський міський голова Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко подали позов до суду проти телеканалу "1+1".
Про це заявив мер Києва під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я і мій брат подали позов до суду на канал "1+1", який поливає нас брудом", - сказав мер столиці, додавши, що суді захищатиме свою честь та гідність.

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"Ні дня не проходить, щоб один із найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я вже говорив, що захищатиму свою честь та гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал "1+1", який поливає нас брудом", - сказав він.

Кличко підкреслив, що проти нього нині розгорнута широка кампанія з дискредитації.

Водночас він наголосив, що у позові не йдеться про наступ на свободу слова, а саме про захист честі та гідності.

“Як можна говорити про незаангажованість каналу, коли його керівник є не тільки представником політичної сили, а і його ще називають ключовим претендентом на голову КМДА”, - зазначив мер Києва.

При цьому Кличко запевнив, що йому “байдуже на різних претендентів, їх амбіції”, але він не дозволить псувати свою репутацію.

Як повідомлялося, генеральний директор "1+1 media" Олександр Ткаченко пройшов до Верховної Ради на позачергових виборах за списком партії “Слуга народу”. Раніше Ткаченко заявляв, що у разі обрання депутатом планує займатися місцевим самоврядуванням і гуманітарною політикою.

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