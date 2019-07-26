Клички подали позов до суду проти "1+1"

"Я і мій брат подали позов до суду на канал "1+1", який поливає нас брудом", - сказав мер столиці, додавши, що суді захищатиме свою честь та гідність.

"Ні дня не проходить, щоб один із найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я вже говорив, що захищатиму свою честь та гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал "1+1", який поливає нас брудом", - сказав він.

Кличко підкреслив, що проти нього нині розгорнута широка кампанія з дискредитації.

Водночас він наголосив, що у позові не йдеться про наступ на свободу слова, а саме про захист честі та гідності.

“Як можна говорити про незаангажованість каналу, коли його керівник є не тільки представником політичної сили, а і його ще називають ключовим претендентом на голову КМДА”, - зазначив мер Києва.

При цьому Кличко запевнив, що йому “байдуже на різних претендентів, їх амбіції”, але він не дозволить псувати свою репутацію.

Як повідомлялося, генеральний директор "1+1 media" Олександр Ткаченко пройшов до Верховної Ради на позачергових виборах за списком партії “Слуга народу”. Раніше Ткаченко заявляв, що у разі обрання депутатом планує займатися місцевим самоврядуванням і гуманітарною політикою.