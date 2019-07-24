У питанні звільнення Кличка з посади глави КМДА немає політики — Рябошапка

У листі керівника Офісу Президента Андрія Богдана до Кабінету Міністрів щодо необхідності внесення подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації немає жодної політики. Є лише виконання вимог закону.

Про це у коментарі журналістам 24 липня заявив заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, повідомляє сайт глави держави.

«Є норма закону, згідно з якою голова місцевої державної адміністрації призначається на термін повноважень Президента України. Яка може бути політика у тому, що змінився Президент і термін повноважень голови місцевої адміністрації закінчився?» – сказав Рябошапка.

За його словами, лист щодо необхідності внести подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА був нагадуванням Прем’єр-міністру від керівника Офісу Президента.

«Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керівники місцевих державних адміністрацій призначаються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України на термін повноважень Президента. Віталій Кличко був призначений головою Київської міської державної адміністрації попереднім Президентом у червні 2014 року. Відповідно, Прем’єр-міністр має виконати вимогу закону і внести подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації», – пояснив Рябошапка.

Він нагадав, що Прем’єр-міністр вніс подання про звільнення всіх голів місцевих адміністрацій, окрім голови КМДА. Рябошапка сподівається, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

Як повідомлялося, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента з проханням направити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

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Раніше мер Кличко під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським був поінформований про розділення повноважень в управлінні столицею.

Водночас на переконання Кличка, розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА - це позбавлення столиці місцевого самоврядування.

Конституційний суд у грудні 2003 року визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".