Кабмін отримав листа від Офісу Президента щодо звільнення Кличка з посади голови КМДА

Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка.

"Лист отриманий. Він буде опрацьований в установленому порядку", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським був поінформований про розділення повноважень в управлінні столицею.

На переконання Кличка, розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА - це позбавлення столиці місцевого самоврядування.

Водночас, головний редактор сайту "Обозреватель" Орест Сохар у Facebook оприлюднив скрін листа глави Офісу Президента Андрія Богдана, в якому той просить міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка "внести подання щодо звільнення Кличка Віталія Володимировича з посади голови Київської міської державної Адміністрації".