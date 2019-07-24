Роздута нісенітниця: Кличко прокоментував "справу" ДБР
Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань щодо нього "нісенітницею".
Про це він написав у Facebook.
"Щодо інформації про кримінальне провадження ДБР стосовно моїх нібито якихось порушень. Абсолютно роздута нісенітниця! Спочатку "вкинули" від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію", - написав Кличко. За його словами, ця справа інспірована заради медіаефекту, і Портнов як юрист не може не знати про те, що вона не обґрунтована.
Кличко наголосив, що , що як мер столиці діє виключно в правовому полі.
Раніше повідомлялося, що Кличка нібито викликали на допит в Державне бюро розслідувань.
Фото: kyivcity.gov.ua