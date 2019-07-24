Роздута нісенітниця: Кличко прокоментував "справу" ДБР

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань щодо нього "нісенітницею".

Про це він написав у Facebook.

"Щодо інформації про кримінальне провадження ДБР стосовно моїх нібито якихось порушень. Абсолютно роздута нісенітниця! Спочатку "вкинули" від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію", - написав Кличко. За його словами, ця справа інспірована заради медіаефекту, і Портнов як юрист не може не знати про те, що вона не обґрунтована.

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Кличко наголосив, що , що як мер столиці діє виключно в правовому полі.

Раніше повідомлялося, що Кличка нібито викликали на допит в Державне бюро розслідувань.

Фото: kyivcity.gov.ua