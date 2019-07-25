У Києві ПЦУ проведе молебень до дня Хрещення Руси

Православна церква України у неділю, 28 липня, розпочне відзначати річницю хрещення Руси-України літургією на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

Зокрема, у неділю, 28 липня, о 8:30 в Софії Київській розпочнеться Божественна літургія, яку очолить предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Згодом, о 10:30 відбудеться Український хресний хід на чолі з митрополитом Епіфанієм. Хода рушатиме від святої Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.Об 11:00 відбудеться молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

А об 11:45 Митрополит Епіфаній проведе спілкування з представниками ЗМІ.

З 12:00 проходитиме проща вірян до чудотворних святинь – частинки Древа Хреста Господнього та мощей святого апостола Андрія Першозваного – в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церкваКиївського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Цьогоріч новостворена ПЦУ проведе свою першу Українську Хресну ходу.