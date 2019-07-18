На Подолі у п'ятницю можуть обмежити вхід на дві станції метро
Укрінформ
На столичному Подолі у п'ятницю, 19 липня, можуть обмежити вхід на дві станції метро через масові заходи.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".
"19 липня 2019 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід (закриття) для пасажирів станцій метро «Контрактова площа», «Поштова площа»", - зазначається у повідомленні.
О 20:30 на Контрактовій площі запланований концерт.
Фото: uk.wikipedia.org