На Подолі у п'ятницю можуть обмежити вхід на дві станції метро

На столичному Подолі у п'ятницю, 19 липня, можуть обмежити вхід на дві станції метро через масові заходи.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен". "19 липня 2019 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід (закриття) для пасажирів станцій метро «Контрактова площа», «Поштова площа»", - зазначається у повідомленні. О 20:30 на Контрактовій площі запланований концерт. Фото: uk.wikipedia.org