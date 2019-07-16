Самогубство затриманого в Ірпені: ДБР розслідує дії поліцейських

“Зброя, з якої померлий стріляв, не була належним чином вилучена працівниками поліції на місці затримання. Зараз відбуваються слідчі дії, у тому числі огляд місця подій. Досудове розслідування триває”, - йдеться в повідомленні.

Дії поліцейських кваліфікуються, як службова недбалість (ч.2. ст. 367 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, на вулиці в м. Ірпінь Київської області між громадянином та двома іншими особами виникла конфліктна ситуація, під час якої він двічі вистрілив у їх бік. Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Київській області затримали громадянина за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство і доставили до Ірпінського відділу поліції.

У відділку чоловік вистрілив собі в голову, внаслідок чого помер.