На Київщині чоловік стріляв у пару, а потім наклав на себе руки

"Повідомлення на 102 надійшло о 22 годині про те, що на одній з вулиць міста Ірпінь чути постріли. За вказаною адресою одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. На місці події поліцейські з’ясували, що дівчині та хлопцю стріляли з травматичної зброї ззаду в голову", - йдеться у повідомленні.

Потерпілих було госпіталізовано, на місці події вилучені гільзи.

Колишня дівчина нападника та її теперішній хлопець отримали травми потиличної частини голови.

Ця подія внесена до ЄРДР за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство двох та більше осіб) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що до скоєння замаху на умисне вбивство причетний 19-річний житель Гостомеля. На його пошуки були орієнтовані наряди поліції.

Упродовж години на одній з вулиць Гостомеля поліція затримала можливого нападника. Під час проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у нього предмет, схожий на пістолет.

"Враховуючи небезпечну поведінку зловмисника, поліція застосувала спеціальний засіб – кайданки і доправила молодика до Ірпінського відділу поліції для складання процесуальних документів щодо затримання його в порядку ст. 208 КПК України та вилучення у нього зброї", - додали у відомстві.

Водночас уже у приміщенні поліції чоловік невідомим способом звільнив одну руку з кайданок, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям.

"Усвідомлюючи небезпеку та на підставі ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію” поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю. У цей час чоловік зі зброєю в руках раптово повернув пістолет до скроні і вистрілив собі у голову", - йдеться у повідомленні.

Медикам не вдалося врятувати життя 19-річного чоловіка, він помер через кілька годин у лікарні.

Уточнюється, що події, які відбувались у відділі поліції, зафіксовані камерами відеоспостереження.

Для з’ясування всіх обставин події, надання правової оцінки діям працівників поліції створена спеціальна комісія.

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"Наразі триває службове розслідування. Працюють співробітники ДБР та УВБ. Керівництво поліції області взяло на особистий контроль", - поінформували у відомстві.

Поінформовано, що відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Фото: www.facebook.com/pol.kyivregion