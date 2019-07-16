На Київщині чоловік стріляв у пару, а потім наклав на себе руки
"Повідомлення на 102 надійшло о 22 годині про те, що на одній з вулиць міста Ірпінь чути постріли. За вказаною адресою одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. На місці події поліцейські з’ясували, що дівчині та хлопцю стріляли з травматичної зброї ззаду в голову", - йдеться у повідомленні.
Потерпілих було госпіталізовано, на місці події вилучені гільзи.
Колишня дівчина нападника та її теперішній хлопець отримали травми потиличної частини голови.
Ця подія внесена до ЄРДР за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство двох та більше осіб) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановили, що до скоєння замаху на умисне вбивство причетний 19-річний житель Гостомеля. На його пошуки були орієнтовані наряди поліції.
Упродовж години на одній з вулиць Гостомеля поліція затримала можливого нападника. Під час проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у нього предмет, схожий на пістолет.
"Враховуючи небезпечну поведінку зловмисника, поліція застосувала спеціальний засіб – кайданки і доправила молодика до Ірпінського відділу поліції для складання процесуальних документів щодо затримання його в порядку ст. 208 КПК України та вилучення у нього зброї", - додали у відомстві.
Водночас уже у приміщенні поліції чоловік невідомим способом звільнив одну руку з кайданок, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям.
"Усвідомлюючи небезпеку та на підставі ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію” поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю. У цей час чоловік зі зброєю в руках раптово повернув пістолет до скроні і вистрілив собі у голову", - йдеться у повідомленні.
Медикам не вдалося врятувати життя 19-річного чоловіка, він помер через кілька годин у лікарні.
Уточнюється, що події, які відбувались у відділі поліції, зафіксовані камерами відеоспостереження.
Для з’ясування всіх обставин події, надання правової оцінки діям працівників поліції створена спеціальна комісія.
"Наразі триває службове розслідування. Працюють співробітники ДБР та УВБ. Керівництво поліції області взяло на особистий контроль", - поінформували у відомстві.
Поінформовано, що відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Фото: www.facebook.com/pol.kyivregion