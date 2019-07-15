У столичному ботсаду висадили 251 троянду в пам'ять про загиблих від путчу в Туреччині

“Три роки тому в Туреччині була спроба перевороту проти уряду, проти керівництва держави. І от сьогодні в пам'ять про ті трагічні події, про людей, які загинули, ми вирішили зробити таку акцію. Турецький народ мужньо протистояв цій віроломній спробі перевороту. Але, на жаль, усе ж таки були жертви. І сьогодні ми певним чином вшанували їх пам'ять, сказали їм "дякую" за їхню мужність", - розповіла координатор Турецького агентства взаємодопомоги і координації Республіки Туреччина (TІKA) Есін Аджар Ергін.

Акція “Висаджування троянд” з нагоди Дня демократії та національної єдності в Туреччині/Фото Геннадія Мінченка

Вона зазначила, що ТІКА хотіло влаштувати саме таку акцію, яка б ще тривалий час могла нагадувати людям про ті трагічні події. Саме тому вони вирішили висадити квіти, звернулися до керівництва Ботанічного саду, ті у свою чергу надали їм ділянку, на якій вони розбили такий собі "сад демократії та дружби”.

За словами Есін Аджар Ергін, і надалі проводитимуться роботи з благоустрою цієї території, а також їх співпраця з Ботанічним садом.

Радниця міністра культури України Есма Аджиєва зазначила, що такий захід є прикладом позитивної пам'яті, коли люди згадують про загиблих не зі сльозами на очах, а з посмішкою.

"Кілька днів тому, слухаючи інтерв'ю одного з фахівців про те, що в Україні існує негативна пам'ять, - негативна, бо ми пам'ятаємо про війну, про всі негативні ситуації, - і ось він говорив про те, що нам потрібні якісь ресурси, щоб якось оновлюватися для того, щоб рухатися вперед і зберігати цілісність України. Сьогодні для мене цей захід є саме одним з цих позитивних прикладів оновлення. Три роки тому в Туреччині загинуло багато людей під час спроби військового перевороту, і в пам'ять про цих людей висаджується величезна кількість білих і червоних троянд, і ця пам'ять буде пробиватися через призми цього саду з трояндами", - сказала вона.

Аджиєва зазначила, що люди, які тоді загинули, були справжніми патріотами, які віддали своє життя за спокій інших, і це повинна бути пам'ять про їх доброту, про їхню світлу енергію, про їх любов до своєї країни. За її словами, дана акція є чудовим прикладом, яким чином можна вшанувати пам'ять цих відважних людей.

"Я розумію, що це не радісний захід, ми вшановуємо пам'ять загиблих, але водночас, я розумію, скільки позитиву принесуть ці троянди, які квітнуть протягом усього теплого періоду, і скільки людей матимуть змогу увібрати в себе цю енергію", - сказала Аджиєва.

Як повідомлялося, у спробі державного перевороту взяло участь понад 8 тисяч військовослужбовців, було задіяно 35 літаків, 3 кораблі, 37 вертольотів, 74 танки, 246 БТР і близько 4 тисяч одиниць вогнепальної зброї. В результаті подій 15-16 липня 2016 року загинула 251 людина.

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Анкара звинуватила в організації державного перевороту організацію ФЕТО, яку в Туреччині та інших країнах світу визнано терористичною, та її лідера опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який нині перебуває в США, вимагаючи його видачі Туреччині.

Одразу після путчу офіційна влада звинуватила в участі у спробі військового перевороту 99 генералів. У країні досі продовжується розслідування справи організації державного перевороту, час від часу відбуваються арешти, в т.ч. серед військовослужбовців різних видів військ та рангів, яких підозрюють у зв’язках з ФЕТО. Офіційна Анкара неодноразова дорікала Заходу за непідтримку країни під час спроби перевороту.