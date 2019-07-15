В Туреччині відзначають День демократії та національної єдності

У Туреччині сьогодні відзначають День демократії та національної єдності, який став національним святом через події трирічної давнини – у ніч проти 16 липня в країні сталася спроба державного перевороту, якій вдалося запобігти.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З нагоди Дня демократії та національної єдності ми солідарні з мужнім турецьким народом, який 15 липня 2016 року захистив демократичні цінності, ставши на заваді спробі державного перевороту», - написав у Twitter Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

З приводу третьої річниці від спроби державного перевороту, МЗС Туреччини випустило відео, яке розповідає про події трирічної давнини різними мовами.

Сьогодні по всі країні пройдуть заходи, присвячені Дню демократії та національної єдності, буде вшановано пам’ять загиблих. У великих містах посилено заходи безпеки.

В Анкарі 16 липня буде відкрито для відвідування музей, експозиція якого розповідає про події, пов’язані з подіями 15-16 липня 2016 року, а також героїчні вчинки осіб, дії яких дозволили запобігти держперевороту.

Як відомо, у спробі державного перевороту взяло участь понад 8 тисяч військовослужбовців, було задіяно 35 літаків, 3 кораблі, 37 вертольотів, 74 танки, 246 БТР і близько 4 тисяч одиниць вогнепальної зброї. В результаті подій 15-16 липня 2016 року загинула 251 людина.

Анкара звинуватила в організації державного перевороту організацію ФЕТО, яку в Туреччині та інших країнах світу визнано терористичною, та її лідера опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який нині перебуває в США, вимагаючи його видачі Туреччині.

Одразу після путчу офіційна влада звинуватила в участі у спробі військового перевороту 99 генералів. У країні досі продовжується розслідування справи організації державного перевороту, час від часу відбуваються арешти, в т.ч. серед військовослужбовців різних видів військ та рангів, яких підозрюють у зв’язках з ФЕТО. Офіційна Анкара неодноразова дорікала Заходу за непідтримку країни під час спроби перевороту.

Фото: diyanet.tv