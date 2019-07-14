Через дощі Київавтодор працює у посиленому режимі

У зв’язку з інтенсивними опадами у вигляді дощу гідрослужба комунальної корпорації "Київавтодор" працює в посиленому режимі.

Як повідомляє пресслужба корпорації у Facebook, загалом по місту працюють близько 30 бригад (понад 200 осіб).

"Спецтехніка чергує біля тунелю поруч зі станцією метро "Дорогожичі"; біля станції метро "Лівобережна", - йдеться у повідомленні.

"Київавтодор" просить повідомляти про підтоплення до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Фото: Київавтодор, Фейсбук