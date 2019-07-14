Тепло йде з дощами: як зміниться погода за кілька днів

У більшості областей України у понеділок, 15 липня, очікується мінлива хмарність, дощитиме.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У північних, більшості західних і центральних областей, вдень також місцями в південній частині короткочасні дощі, подекуди грози, у північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 25-28°; на високогір"ї Карпат вночі 6-11°, вдень 9-14°.

16-17 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень у більшості областей грозові дощі, впродовж 16 липня в Приазов'ї та в східній частині подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 20-25°, у південних, 17 липня й у східних областях до 28°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

На 18-19 липня синоптики прогнозують переважно без опадів, лише вдень 18 липня у північних та місцями в західних областях невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-15°, вдень 20-26°; у південних та східних областях вночі 12-18°, вдень 23-29°.

У столиці 15 липня теж прогнозують короткочасні дощі. Температура вночі 13-15°, вдень близько 20°. По області очікуються подекуди дощі з грозами.

16-17 липня у столиці та області вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

На 18 липня синоптики прогнозують у столиці лише вдень місцями невеликий короткочасний дощ, грозу. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.