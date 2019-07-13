Синоптики обіцяють дощі: які області заллє

В Україні у неділю опади очікуються у західних, північних та центральних областях, уночі 9-14°, вдень 20-25°.

Про це Укрінформу повідомили в Українського гідрометцентрі.

"У західній частині, вдень і у північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер вночі західний, вдень південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°", - йдеться у повідомленні.

У Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°. На Київщині також уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Синоптики прогнозують 15 липня в Україні, крім півдня та сходу, 16 липня вночі на Лівобережжі вдень у більшості областей грозові дощі, на Приазов'ї та в східній частині подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°; вдень 19-24°, у південних, 15 липня й у східних областях до 27°.

На Київщині очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 16 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Згідно з прогнозом, 17- 18 липня переважно без опадів, лише вдень 17 липня у північних, місцями в західних та центральних областях невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15°, вдень 20-26°; у південних та східних областях вночі 12-18°, вдень 23-29°.

У столичному регіоні без опадів, лише вдень 17 липня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.