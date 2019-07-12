Спека повертається: синоптики сказали, коли буде +30°

В Україні в суботу, 13 липня, очікуються короткочасні дощі з грозами, температура вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“13 липня мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень в Україні, крім південної частини, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 19-24°, на півдні країни до 27°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-15°.

Упродовж 14-15 липня в Україні утримається мінлива хмарність. 14 липня вночі без опадів, лише на Закарпатті короткочасний дощ, вдень 14 липня та протягом доби 15 липня у західних, північних та місцями центральних областях, вдень 15 липня і в південній частині грозові дощі.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°, вдень 19-24°, у південних та східних областях до 27°.

16-17 липня синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами на всій території України (в західних та північних областях переважно невеликі).Температура вночі 9-15°, вдень 19-25°; у південних та східних областях вночі 12-18°, вдень 22-28°.

Водночас 18 липня в Україні переважно без опадів, але 19-22 липня в західних, 21-22 липня і в північних та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі з грозами

Разом з тим синоптики з 18 липня прогнозують поступове підвищення температури вночі до 13-19°, вдень до 25-30°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 30-35°.

У Києві та Київській області у суботу, 13 липня, утримається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі у столиці 12-14°, вдень 21-23°; по області вночі 9-14°, вдень 19-24°.

У наступні два дні, 14-15 липня, у Києві пройдуть короткочасні дощі, вдень місцями грози, лише вночі 14 липня без опадів. Вітер 14 липня слабкий, 15 липня північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Також невеликі короткочасні дощі з грозами очікуються у столиці й 16-17 липня. Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 20-25°.