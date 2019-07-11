Українцям прогнозують "мокрі" та холодні вихідні

В Україні 12 липня вночі істотні опади не очікуються, вдень можливі короткочасні дощі, грози, температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 18-23°, на півдні та сході країни до 26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області уночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, на Київщині також можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 м/с. У столиці температура вночі 11-13°, вдень 20-22°, на Київщині вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Згідно з прогнозом, 13 липня в Україні, крім південних та більшості центральних областей, 14 липня в західних, північних та місцями центральних областях короткочасні дощі, грози (переважно вдень). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°, вдень 20-25° (14 липня в західних областях 17-22°), на півдні та сході країни 23-28°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У столичному регіоні на вихідні вночі істотні опади не прогнозуються, вдень 13 липня невеликі, 14 липня помірні короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

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Синоптики 15- 16 липня обіцяють дощі з грозами, лише у східних областях вночі 15 липня без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 19-25°.

На Київщині також дощі з грозами. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.