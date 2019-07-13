Аеропорт “Київ” відновив роботу після інциденту з літаком

Столичний аеропорт “Київ” імені Сікорського о 14:00 13 липня відновив свою роботу.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.

Раніше повідомлялося, що 12 липня 2019 р. о 23:40 повітряне судно Boeing 737-300 з бортовим номером EW 336PA, рейс В2 847, авіакомпанії Belavia Airlines, яке виконувало рейс за маршрутом Мінськ - Київ, при посадці на ЗПС викотилось за межі злітно-посадкової смуги. Жоден зі 139 пасажирів та 5 членів екіпажу, які перебували на борту літака, в результаті інциденту не постраждав.

Всіх пасажирів було евакуйовано. Здійснювалися екстрені заходи щодо евакуації літака з ЗПС та відновлення роботи аеропорту.