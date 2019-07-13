У Жулянах літак із 139 пасажирами викотився за межі злітно-посадкової смуги

В аеропорту “Київ” ім.Сікорського, де Боїнг при посадці пошкодив злітну смугу, інтенсивно працюють над її відновленням.

Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

“12 липня 2019 р. о 23:40 повітряне судно Boeing 737-300 з бортовими номером EW 336PA, рейс В2 847, авіакомпанії Belavia Airlines, яке виконувало рейс за маршрутом Мінськ - Київ, при посадці на ЗПС викотилось за межі ЗПС. Жоден зі 139 пасажирів та 5 членів екіпажу, які перебували на борту літака, в результаті інциденту не постраждав”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, всіх пасажирів було евакуйовано та доправлено в Термінал “А” аеропорту.

Наразі "здійснюються заходи щодо евакуації літака з ЗПС. Аеропорт докладає максимальних зусиль для відновлення роботи найближчим часом”.

Фото: Instagram / Kasia Syramalot