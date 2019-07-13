У Жулянах літак із 139 пасажирами викотився за межі злітно-посадкової смуги
Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав.
Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.
“12 липня 2019 р. о 23:40 повітряне судно Boeing 737-300 з бортовими номером EW 336PA, рейс В2 847, авіакомпанії Belavia Airlines, яке виконувало рейс за маршрутом Мінськ - Київ, при посадці на ЗПС викотилось за межі ЗПС. Жоден зі 139 пасажирів та 5 членів екіпажу, які перебували на борту літака, в результаті інциденту не постраждав”, - ідеться в повідомленні.
Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-пасадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли. Привет, Киев. UPD: ребята, хоть здесь пожалуйста не превращайтесь комментаторов онлайнера. Я знаю, вы самые умные. Все мы только можем догадываться о причинах и думаю, их много как со стороны пилота, так и погодных условий. Белавиа и Жуляны будут выяснять. Я не эсперт, а просто пассажир. Давайте как-то более уважительно.
Як зазначається, всіх пасажирів було евакуйовано та доправлено в Термінал “А” аеропорту.
Наразі "здійснюються заходи щодо евакуації літака з ЗПС. Аеропорт докладає максимальних зусиль для відновлення роботи найближчим часом”.
Фото: Instagram / Kasia Syramalot