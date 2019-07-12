У столиці 100 дітей потребують влаштування в будинки сімейного типу - КМДА

У Києві родинам, які виявляють бажання створити дитячий будинок сімейного типу, місто купує квартири, автомобілі та надає фінансову допомогу.

Про це заявила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда на зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Родині, яка виявляє бажання створити дитячий будинок сімейного типу, місто готове допомагати купівлею багатокімнатної квартири, автомобіля, фінансовою підтримкою. Ми порахували, що на сьогодні 100 дітям потрібно забезпечити перебування у таких будинках. За появи ще чотирьох-п’яти нових дитбудинків сімейного типу ми б максимально закрили таку потребу”, - сказала Хонда.

Вона зазначила, що розмір державної соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Розмір грошового забезпечення одному з батьків встановлюється на рівні 70% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину.

Водночас місто надає допомогу дітям-сиротам та дітям з інвалідністю, які перебувають під опікою, у патронатних сім’ях, у дитбудинках сімейного типу, у розмірі 1500 гривень. Також віднедавна у столиці запроваджено надання щоквартальної адресної допомоги дитбудинкам сімейного типу та патронатним сім’ям у розмірі від 8 до 20 тисяч гривень залежно від кількості дітей.

Дитячий будинок сімейного типу - це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 18-річного віку, а в разі навчання у навчання у професійно-технічному або вищому навчальному закладі - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

На сьогодні у столиці працює 24 будинки сімейного типу, в яких виховується 183 дитини. Усього ж на первинному обліку в районних службах у справах дітей міста Києва перебуває 2373 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомлялося, КМДА об'єдналась з "Укрінформом" з метою інформування населення щодо соціальних можливостей столичної влади" та підготували серію електронно-довідкових бюлетенів. Перший з них - "Третій вік": увага і турбота" - присвячено Геріатричному центру.