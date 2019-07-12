На ремонт радянських багатоповерхівок треба 10 мільярдів — Кличко

Близько 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту, а орієнтована вартість оновлення старих будинків – 10 мільярдів гривень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час круглого столу "Порятунок старого житлового фонду", повідомляє пресслужба КМДА.

"У Києві – близько 80 відсотків багатоповерхівок потребують ремонту. Не точкового чи часткового, а комплексного капітального ремонту. Орієнтовна сума необхідних коштів – 10 мільярдів гривень. Це колосальні кошти для міського бюджету", – наголосив Кличко.

За його словами, нове профільне законодавство, зокрема Закон України "Про житлово-комунальні послуги", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та інші визначають: власниками багатоквартирних будинків є громадяни, і саме вони відповідальні за свою нерухомість, комфорт і безпеку в них.

"Але давайте чесно відповімо: чи готові люди до такої відповідальності? Особливо на фоні відсутності належної інформаційної кампанії, відсутності перехідного періоду, як це було в деяких країнах Європи. Людей, по суті, залишили сам на сам із проблемою старої неремонтованої 30-40 років "хрущовки" чи "сталінки". А ремонт будинку – це не тільки фарба для стін у під’їзді. Це – оновлення інженерних мереж, заміна ліфтів, заходи з енергозбереження, інше", – підкреслив мер столиці.

Кличко заявив, що Київ має найбільш масштабні в Україні програми ремонту та термомодернізації будинків. Майже півтисячі багатоповерхівок вже взяли участь у програмі "70/30".

"Але цих обсягів недостатньо на фоні стрімкого "старіння" будівель. Саме тому, я переконаний, на рівні держави потрібно виробити ефективний механізм реновації житлового фонду. Учасниками якого б стали урядові структури, муніципалітети і будинкові громади, яким ми повинні надати можливості зберегти і відновити своє житло", – зазначив Кличко.

Фото: КМДА