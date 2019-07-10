Столиця готується до зими: вже замінили понад 28 кілометрів труб

"Заміна мереж триває у Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Дарницькому та Подільському районах м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Київ готується до опалювального сезону / Фото: КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Крім цього, паралельно проходить підготовка до перепідключення споживачів на Татарці від приватної котельні "Бонвояж" до районної котельні "Молодь" КП "Київтеплоенерго".

Для цього місто уже замінило понад 1 км тепломереж і закупило нове сучасне обладнання для 9 індивідуальних і 3 центральних теплових пунктів.

"Це дозволить забезпечити надійним постачанням тепла і гарячої води мешканців Татарки. 11 житлових будинків і 1 школу вже до початку опалювального сезону підключать до централізованої тепломережі міста, що на балансі Київтеплоенерго", - зазначили у підприємстві.