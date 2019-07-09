Утеплення і велогенератори: модернізація будівлі Мінрегіону дозволить зекономити 300 тисяч

Завдяки термомодернізації будівлі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ економія становитиме 300 тис. грн на рік.

Про це під час презентації повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мінрегіон за підтримки GIZ Ukraine впроваджує дуже класний проєкт з термомодернізації будівлі міністерства. В результаті розраховуємо економити електричної та теплової енергії на понад 300 тис. грн на рік", - сказав Зубко.

Геннадій Зубко та Джордж Крістодореску презентували енергоефективну модель будівлі міністерства / Фото: Овсяннікова Юлія, Укрінформ

За його словами, на першому етапі пройде енергоаудит будівлі міністерства, впровадження системи енергетичного моніторингу, модернізація індивідуального теплового пункту, реконструкція систем електропостачання з використанням альтернативних джерел енергії, встановлення інформаційної панелі та велогенератора.

На другому етапі пройде реконструкція системи вентиляції з використанням рекуператорів та системи опалення, реконструкція системи освітлення, утеплення покрівлі, встановлення зовнішніх жалюзі на східному фасаді будівлі.

Віцепрем'єр-міністр висловив переконання, що проєкт може бути масштабований і впроваджений в усіх будівлях державних органів влади.

"В Україні близько 77 тис. установ, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів. Середнє енергоспоживання державного закладу – в рази більше, ніж у розвинених європейських країнах. Тож нам є куди рухатись", - додав Зубко.