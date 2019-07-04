В Україні за п'ять років в енергозбереження інвестували 8 мільярдів

В Україні у період з кінця 2014 року по 2019 рік інвестували 8 мільярдів гривень у заходи з енергозбереження.

Про це на пресконференції в будинку уряду сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Програма "теплих" кредитів дала можливість з кінця 2014 року по 2019 рік інвестувати 8 млрд грн в утеплення житлового фонду. З них урядом відшкодовано 2,5 млрд грн", - зазначив Савчук.

При цьому, за його словами, за поточний рік на енергоефективні заходи залучено близько 1 млрд грн.

"Крім цього, 1020 ОСББ залучили інвестицій більш ніж на 332 млн грн. Попит на утеплення ОСББ зростає стрімко. Лише за 2018 рік залучено кредитів на 1604 ОСББ, а в цьому році станом на 1 липня маємо 1020 ОСББ", - додав Савчук.

Як повідомляв Укрінформ, із жовтня 2014 року в Україні діє для населення та ОСББ розроблена Держенергоефективності і впроваджена урядом програма «Теплі кредити». Програмою передбачено відшкодування з держбюджету в таких розмірах: 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) - на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) - на придбання енергоефективного обладнання / матеріалів для фізичних осіб - власників приватних будинків; 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) - для ОСББ як юридичних осіб для загальнобудинкових заходів.