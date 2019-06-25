Українці цьогоріч отримали понад 900 мільйонів "теплих кредитів"

В Україні з початку 2019 року вже видано понад 900 млн грн "теплих кредитів".

Про це інформує пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Загалом, у 2019 р. банками вже видано понад 900 млн грн "теплих кредитів", зокрема: 560 млн грн - на утеплення приватних будинків; майже 320 млн грн - для ОСББ; близько 25 млн грн - на твердопаливні котли", - йдеться у повідомленні.

За останній тиждень, повідомили 25 червня в агентстві, сім’ї оформили близько 30 млн грн "теплих кредитів".

У Держенергоефективності наголошують, що рішенням уряду виділено додаткові 380 млн грн на співфінансування "теплих кредитів" для ОСББ у цьому році. Це майже у 2 рази більше, ніж обсяг коштів для утеплення ОСББ в рамках першого траншу фінансування у ц.р. - 190 млн гривень.

Як повідомлялося, прогнозований обсяг кредитування у 2019 році становить 1,1 млрд грн «теплих кредитів».

Як відомо, розроблена Держенергоефективності та запроваджена урядом програма "теплих кредитів" діє з жовтня 2014 року. Програмою передбачено відшкодування з держбюджету в таких розмірах: 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) - на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) - на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків; 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) - для ОСББ як юридичних осіб для загальнобудинкових заходів.