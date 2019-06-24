У Нафтогазі пояснили, що призвело до фінансових труднощів Укртрансгазу

НАК "Нафтогаз України" стверджує, що фінансові труднощі АТ "Укртрансгаз" виникли через штучно занижені тарифи на транспортування, а також недоліки Кодексу газотранспортної системи, що уможливлюють несанкціонований відбір газу.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Причиною фінансових труднощів Укртрансгазу є штучно занижені тарифи на транспортування та критичні недоліки кодексу газотранспортної системи", - ідеться в повідомленні.

Нафтогаз підтверджує готовність надати усі необхідні матеріали та розрахунки для аналізу та обговорення, інформує пресслужба.

Зазначається, що команди НАК «Нафтогаз України» і АТ «Укртрансгаз» неодноразово попереджали про "руйнівний вплив на фінансову стабільність оператора української ГТС кількох рішень регулятора ринку НКРЕКП". Серед них – зменшення тарифів на транспортування газу з травня 2019 року та критичні недоліки кодексу газотранспортної системи, які роблять можливим несанкціонований відбір значних обсягів газу операторами газороподільних мереж (облгазами).

«Вже півроку ми говоримо про те, що Укртрансгаз може стати банкрутом через штучно занижені тарифи та несанкціонований відбір газу. На жаль, відповідальні органи обрали стратегію ігнорування поганих новин, і ситуація стала критичною", — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Він додав, що Нафтогаз підтримував Укртрансгаз, скільки це було можливо, і є найбільшим кредитором УТГ.

"Однак більше такої можливості немає. Ми мусимо накопичувати газ у підземних сховищах, і самі маємо дефіцит обігових коштів", - заявив очільник НАК.

У Нафтогазі нагадали, що в листопаді 2018 року Укртрансгаз надав обґрунтовані заперечення до запропонованих НКРЕКП «тимчасових» тарифів на транспортування газу, які зменшували дохідну частину оператора ГТС на 20 млрд грн, або на 40%. На жаль, регулятор не врахував аргументів Укртрансгазу та ухвалив занижені тарифи.

У лютому 2019 року Укртрансгаз подав свої пропозиції щодо зміни тимчасових тарифів, однак вони досі не були розглянуті.

"Результатом цих рішень стало не лише обмеження інвестиційних витрат Укртрансгазу, а й нездатність компанії закуповувати газ для прокачки палива газотранспортною системою", - наголошують у Нафтогазі.

Крім того, Укртрансгаз та Нафтогаз неодноразово звертали увагу НКРЕКП на те, що облгази не розраховуються з Укртрансгазом за газ, відібраний ними без контракту із газотранспортної системи. Облгази, у свою чергу, наголошують на недостатності їхнього тарифу на розподіл для розрахунків з Укртрансгазом за відібраний газ.

На вимогу Закону «Про публічні закупівлі» Укртрансгаз закуповує газ для власних потреб через систему ProZorro. Однак через штучно занижений тариф та значні обсяги несанкціонованого відбору оператор потрапив у скрутне фінансове становище і накопичив понад 4 млрд грн боргу перед своїми постачальниками, у тому числі, Нафтогазом. У зв'язку із цим Укртрансгаз не зміг залучити претендентів до кількох своїх закупівель газу у червні. ДСНС класифікував рівень загрози у разі припинення роботи технологічного обладнання об’єктів ГТС як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня.

Нафтогаз та Укртрансгаз спільно з РНБО працюють над терміновими заходами щодо забезпечення стабільності роботи української ГТС.

"Комплексне виправлення ситуації можливо лише за умови активних дій регулятора ринку - НКРЕКП", - підсумували в Нафтогазі.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня Укртрансгаз заявив, що не відбулися 12 аукціонів на закупівлю 880 млн кубометрів паливного газу газу очікуваною вартістю 5,72 млрд грн, оскільки жоден постачальник не надав тендерних пропозицій. Імовірна причина - дефіцит коштів Укртрансгазу через несвоєчасні розрахунки контрагентів за спожитий газ. З 1 березня цього року по 31 травня борг облгазів перед компанією досяг 3 220 млн грн.

На 21 червня в Оператора ГТС залишалося 152 млн кубометрів газу на власні технологічні потреби. Укртрансгаз попередив НКРЕКП, ДСНС України та РНБО України про виникнення передумов надзвичайної ситуації державного рівня.