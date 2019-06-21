Теплопостачальники зменшили споживання газу майже на 32 мільйони кубів - Зубко

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) скоротили споживання газу майже на 32 млн кубометрів за попередній опалювальний сезон.

Про це на селекторній нараді щодо підготовки до нового опалювального сезону наголосив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, інформує Мінрегіон.

"За попередній опалювальний сезон обсяг споживання природного газу для виробництва теплової енергії скоротився майже на 32 млн м куб., у порівнянні з 2018 роком і, склав 3 486,6 млн м куб. І це стало можливим не завдяки температурним коливанням", - зауважив віцепрем'єр-міністр.

Урядовець також вказав на незадовільну імплементацію підприємствами ТКЕ закону 1730 щодо реструктуризації боргів.

«Досі 56% усіх підприємств ТКЕ не уклали угоди щодо реструктуризації боргів з НАК "Нафтогаз", що впливає на їх фінансову спроможність і отримання номінацій на газ на наступний опалювальний сезон. Це означає, що в реєстр вони зайшли, штрафні санкції на них вже не нараховуються, а з іншого боку – ніяких фінансових зобов’язань вони на себе не взяли. Якщо така ситуація продовжиться, будуть вноситися зміни до закону 1730 в першу чергу для того, щоб прибрати можливість імітації розрахунків. Можу сказати – це тихий саботаж проведення реструктуризації», — підкреслив Зубко.

За його словами, 32 підприємства ТКЕ з цього Реєстру взагалі можуть бути виключені.

Він звернув увагу профільних заступників житлово-комунального господарства областей і, у першу чергу, власників таких підприємств як місцеве самоврядування, ще раз провести аналіз щодо стану укладання таких договорів.

Щодо рівня оплати підприємства ТКЕ за спожитий газ, то найвищий рівень розрахунків, відносно споживання у 2019 році має Тернопільська — 124,1%, Черкаська області — 122,0% і м. Київ — 120,7%. Найнижчий рівень розрахунків – Дніпропетровська — 50,9%, Харківська — 77,8% і Одеська області — 84,9%.

Що стосується галузі водопровідно-каналізаційного господарства — рівень розрахунків за електроенергію — 94%, але станом на 1 червня залишається борг 6 млрд 162 млн грн. Тут навпаки ситуація гірша, тому що борг за такий же попередній період 2018 року значно зріс.

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Повертаючись до реструктуризації боргів, віцепрем’єр-міністр вказав, що на сьогодні включено до Реєстру 228 підприємств з обсягом кредиторської заборгованості в 11 млрд грн. І тільки 91 підприємство ТКЕ уклало договори на реструктуризацію на 2 млрд 856 млн грн.

«В цій ситуацій я бачу тільки один механізм: списати і не платити штрафні санкції на 7,1 мільярда тим підприємствам, які мають сьогодні таке навантаження. Дати їм можливість укласти договори з реструктуризації, сплатити ці кошти, і таким чином зняти з себе боргове навантаження без пені і штрафів. Але з іншого боку, сильного бажання у цих підприємств рухатися активно в цьому напрямку, немає», — зазначив Зубко.

Станом на 14.06.2019 року списано пені/штрафних санкцій на суму фактично 2 752 млн грн.

Водночас, 118 підприємств, включених до Реєстру (56%) не уклали договори реструктуризації, зокрема: АТ «Криворізька ТЕЦ» (борг – 1 015,6 млн грн); ПАТ «Одеська ТЕЦ» (борг – 490,6 млн грн); КП «Теплопостачання міста Одеси» (борг – 95,4 млн грн); ТОВ «Рівнетеплоенерго» (борг – 107,4 млн грн); ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» (борг в Реєстрі – 132,6 млн грн).

Також, на сьогодні 32 підприємства можуть бути виключені з Реєстру у разі неукладання договору про реструктуризацію заборгованості у зв’язку з відсутністю у таких підприємств різниці в тарифах. Зокрема, це КП «Вінницяоблтеплоенерго», ДПП «Кривбаспромводопостачання», ПрАТ «Бердянське підприємство теплових мереж», Комунальне підприємство теплових мереж Харківського району.